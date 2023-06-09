Валентина Летяк, редактор ленты
Погибли медсестра и сантехник: РФ обстреляла больницу в Гуляйполе
Днем 9 июня российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате обстрела погибли младшая медсестра и сантехник.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— Известно о двух погибших работниках больницы — младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека — ранены, — уточнил он и показал фото разрушенного медучреждения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Андрій Єрмак
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