Погибли медсестра и сантехник: РФ обстреляла больницу в Гуляйполе

Днем 9 июня российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате обстрела погибли младшая медсестра и сантехник.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Известно о двух погибших работниках больницы — младшей медицинской сестре и сантехнике. Еще два человека — ранены, — уточнил он и показал фото разрушенного медучреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрій Єрмак

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