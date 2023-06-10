В Харьковской области из-за обстрелов погиб 29-летний мужчина, еще четверо получили ранения

Ночью российский враг нанес удары дронами по территории Богодуховского и Купянского районов Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне запустили более 10 дронов-камикадзе.

Произошли пожары, погиб 29-летний мужчина, ранения получил мужчина 39 лет.

В селе Гороховатка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранение 48-летний мужчина. В поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина.

По селу Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой Калибр. Она попала в землю. Обошлось без пострадавших и масштабных разрушений.

В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор. В селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар. В Волчанске Чугуевского района ранения получил 63-летний мужчина.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Полиция Харьковской области

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