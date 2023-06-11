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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время сирен в Харьковской области прогремели взрывы

Во время сирен в Харьковской области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Харьковская область
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