Во время сирен в Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова