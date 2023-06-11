В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу — что известно
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Обновлено в 17:40. По состоянию на это время, в большинстве областей Украины — отбой воздушной тревоги, кроме Запорожской и Луганской областей, а также Крыма.
Обновлено в 17:05. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что на аэродроме Саваслейка в России — взлет МиГ-31К Военно-воздушных сил РФ.
Стоит отметить, что МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал, которая представляет угрозу для всех регионов Украины.
МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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