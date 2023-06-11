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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу — что известно

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу — что известно
Фото: Факти ICTV

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Обновлено в 17:40. По состоянию на это время, в большинстве областей Украины — отбой воздушной тревоги, кроме Запорожской и Луганской областей, а также Крыма.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — причина

Обновлено в 17:05. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что на аэродроме Саваслейка в России — взлет МиГ-31К Военно-воздушных сил РФ.

Стоит отметить, что МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал, которая представляет угрозу для всех регионов Украины.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — причина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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