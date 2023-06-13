Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы

Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. В небе над городом заметили густой и черный дым.

Пока неизвестно, что именно в Луганске взорвалось. Сейчас информация уточняется, сообщают местные Telegram-каналы.

Луганск на карте

Взрывы в Луганске 13 июня 2023 — что известно о взрывах в Луганске

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
РФ пытается вернуть Макаровку под свой контроль, стирая с лица земли — ВСУ
Звільнена Макарівка

Война в Украине, Взрыв, Луганск, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Громко в старом городе: в Крыму раздались взрывы
Вибух
11 погибших и 28 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Кривий Ріг
Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею − отчет ООН
Кім Чен Ин
Зачем вам столько оружия? Подоляк обратился к союзникам, чья техника покрыта пылью в ангарах
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Оккупанты бегут с севера Крыма вглубь полуострова и в РФ – партизаны
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь