Густой и черный дым: в оккупированном Луганске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. В небе над городом заметили густой и черный дым.

Пока неизвестно, что именно в Луганске взорвалось. Сейчас информация уточняется, сообщают местные Telegram-каналы.

Луганск на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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