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Бедрак Виктория, редактор ленты

Предварительно — работа ПВО. В Днепропетровской области слышны звуки взрывов

Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области сообщают о звуках взрывов. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Указано, что предварительно — работа ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Кривий Ріг

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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