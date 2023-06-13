Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
В Оболонском районе столицы патрульные задержали агрессивного мужчину, который избил женщину с ребенком и залез на крышу автомобиля.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
— Событие произошло сегодня ночью в Оболонском районе, откуда на линию 102 поступил вызов о неизвестном мужчине в неадекватном состоянии, который избил прохожую и прятался под автомобилями, — говорится в сообщении.
Потерпевшая рассказала полиции, что направлялась с ребенком к укрытию, как вдруг из кустов выбежал неизвестный, повалил ее на землю и нанес телесные повреждения. Ей удалось вырваться и скрыться.
Инспекторы обследовали близлежащие территории и обнаружили нападающего. Он залез на крышу припаркованного автомобиля и нецензурно выражался, находясь в агрессивном состоянии.
Патрульные задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
Фото: Патрульная полиция Киева
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