Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину

В Оболонском районе столицы патрульные задержали агрессивного мужчину, который избил женщину с ребенком и залез на крышу автомобиля.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

— Событие произошло сегодня ночью в Оболонском районе, откуда на линию 102 поступил вызов о неизвестном мужчине в неадекватном состоянии, который избил прохожую и прятался под автомобилями, — говорится в сообщении.

Потерпевшая рассказала полиции, что направлялась с ребенком к укрытию, как вдруг из кустов выбежал неизвестный, повалил ее на землю и нанес телесные повреждения. Ей удалось вырваться и скрыться.

Инспекторы обследовали близлежащие территории и обнаружили нападающего. Он залез на крышу припаркованного автомобиля и нецензурно выражался, находясь в агрессивном состоянии.

Патрульные задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Фото: Патрульная полиция Киева

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.