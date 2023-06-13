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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Тараканы, антисанитария и связанные руки: Офис омбудсмена об ужасах детского дома в Днепре

діти
Фото: Unsplash

Сотрудники Офиса омбудсмена обнаружили нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате.

Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что в заведении находились 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

Одного из воспитанников заведения мониторинговая группа обнаружила связанным. В заведении объяснили, что это сделали из-за того, что у ребенка случился нервный приступ. Однако в медицинских документах не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.

Антисанитария и связанные дети: в Днепропетровском детском интернате обнаружили нарушения

Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Кроме того, были выявлены и другие случаи применения к воспитанникам интерната физического ограничения. При этом для фиксации детей нередко использовали элементы одежды и простыни.

— Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — написал Лубинец.

Мониторинговая группа также обнаружила систематические случаи травмирования подопечных. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей в результате падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Но администрация не предоставила подтверждений об осмотре травмированных врачами.

Отмечается, что некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду. Для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный для эксплуатации. Во время воздушной тревоги дети остаются или в комнатах, или в коридоре. Также мониторинговая группа обнаружила тараканов в пищеблоке.

Среди прочего было зафиксировано нарушение права на приватность, из-за несоответствия минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах. Некоторые помещения требуют немедленного ремонта, а самому медучреждению не хватает персонала.

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інтернат, Дмитрий Лубинец, Днепропетровская область
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