В Запорожье после сирен прозвучали взрывы

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Укринформа.

Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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