В Запорожье после сирен прозвучали взрывы
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Укринформа.
Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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