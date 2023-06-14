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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек

Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек
Фото: Офис генпрокурора

В Сумской области прокуратура начала досудебное расследование обстрела оккупантами автомобиля, в результате чего погибли шесть человек.

По данным следствия, 13 июня 2023 года военные Вооруженных сил России обстреляли автомобиль УАЗ, который двигался по территории Середино-Будской территориальной громады.

– В результате обстрела шесть человек, среди которых 2 гражданских и 4 работников лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения, – сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек

Фото: Офис генпрокурора

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, загиблі, Офис генпрокурора, Російська агресія, Сумская область
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