Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек
В Сумской области прокуратура начала досудебное расследование обстрела оккупантами автомобиля, в результате чего погибли шесть человек.
По данным следствия, 13 июня 2023 года военные Вооруженных сил России обстреляли автомобиль УАЗ, который двигался по территории Середино-Будской территориальной громады.
– В результате обстрела шесть человек, среди которых 2 гражданских и 4 работников лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения, – сообщили в прокуратуре.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
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