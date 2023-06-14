В Греции перевернулось судно с мигрантами: более 70 погибших, может быть много пропавших без вести

Возле южного побережья Греции перевернулось и затонуло рыболовное судно с мигрантами. Недалеко от острова Пелопоннес погибло по меньшей мере 78 мигрантов, которые находились на борту.

Об этом сообщает береговая охрана Греции 14 июня. По уточненным данным, около 100 человек удалось спастись после несчастья с судном в международных водах Ионического моря.

Отмечается, что спасательная операция осложнилась сильным ветром. По данным Министерства миграции и убежища Греции со ссылкой на береговую охрану, на борту судна могли находиться сотни людей.

Там отметили, что может быть очень большое количество пропавших без вести. По информации береговой охраны, на борту ориентировочно было до 400 человек.

Источник: Ekathimerini

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