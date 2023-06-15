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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников

Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Фото: Офис генпрокурора

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который сейчас является руководителем одного из подразделений Минобороны, и двух пособников.

Расследованием установлено, что экс-чиновник организовывал и обеспечивал незаконную переправку лиц за границу. Для этого он привлек военнослужащего этого же областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и гражданское лицо.

Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Фото: Офіс Генпрокурора
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Фото: Офіс Генпрокурора
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Фото: Офіс Генпрокурора
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Фото: Офіс Генпрокурора
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников
Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников

За денежное вознаграждение они оформляли мужчин призывного возраста, желающих выехать за границу, как водителей-волонтеров благотворительных организаций. Вносили их данные в систему Шлях. Это давало им основания пересечь государственную границу Украины.

– В ходе досудебного расследования, под контролем правоохранительных органов, задокументировано два таких факта. Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к совершению уголовных преступлений, – говорится в сообщении.

Должностным лицам инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УКУ).

Обвинительные акты в отношении трех человек будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Организовали выезд за границу мужчинам. Будут судить чиновника Минобороны и двух пособников

Источник: Офис генпрокурора
Міноборони, Офис генпрокурора, українські військові
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