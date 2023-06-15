Во время атаки дронами в Одессе прогремели взрывы
В Одессе во время массированной атаки по территории юга Украины прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Военные из Оперативного командования Юг сообщали, что Россия осуществляет атаку беспилотниками, работает украинская противовоздушная оборона.
Около 4:12 в Одессе прогремели новые взрывы, а затем еще очередные взрывы в 4:23.
Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук подтвердил, что в городе работает ПВО.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк