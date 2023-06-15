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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время атаки дронами в Одессе прогремели взрывы

Збивають дрони
Фото: Факти ICTV

В Одессе во время массированной атаки по территории юга Украины прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Военные из Оперативного командования Юг сообщали, что Россия осуществляет атаку беспилотниками, работает украинская противовоздушная оборона.

Около 4:12 в Одессе прогремели новые взрывы, а затем еще очередные взрывы в 4:23.

Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук подтвердил, что в городе работает ПВО.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Одесса
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