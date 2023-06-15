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Вблизи Переяслава фура переехала военного
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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вблизи Переяслава фура переехала военного

ДТП у Переяславі 15 червня 2023

В ночь на 15 июня вблизи Переяслава Киевской области фура переехала военного.

Об этом со ссылкой на комментарий от представителей первого отдела полиции (г. Переяслав) Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области сообщает издание Proslav.

Чрезвычайное происшествие случилось на 54-м километре дороги Борисполь-Днепр возле АЗС KLO.

63-летний водитель грузового автомобиля рассказал правоохранителям, что, двигаясь в направлении села Малая Каратуль, заметил, что на дороге что-то лежит.

Чтобы объехать “помеху”, совершил маневр направо, однако передними колесами наехал на нее.

Когда водитель остановил грузовик и вышел из салона, увидел на дороге мужчину с травмами ноги.

29-летний военный, который во время ДТП потерял левую ногу вплоть до середины бедра, был госпитализирован в больницу.

Отметим, что это уже третий наезд на военных за неполный месяц.

Около полуночи 26 мая на одном из блокпостов в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.

От травм нацгвардеец погиб на месте.

11 июня вблизи блокпоста на выезде из Киева старший лейтенант полиции сбила насмерть военнослужащего добровольческого формирования территориальной общины.

По данным ДБР, женщина была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч, а военнослужащий перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Источник: Proslav

Фото: Proslav

аварії на дорогах, Авария, ДТП, Киевская область, українські військові
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