Россия атакует южные регионы беспилотниками — ОК Юг

Российская Федерация атакует украинские города и поселки беспилотниками.

Об этом в ночь на 15 июня сообщили в Оперативном командовании Юг в Facebook.

— Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара. Силы обороны работают, — говорится в сообщении.

В ОК Юг призвали быть граждан сознательными относительно ситуации и не пренебрегать собственной безопасностью. Тем самым военные посоветовали перейти в укрытие или воспользоваться правилом “двух стен”.

— Не мешайте боевой работе, не ориентируйте врага, берегите себя и близких, — сообщили в ОК Юг.

Напомним, в ночь на 15 июня в ряде городов Украины прогремели взрывы.

Посмотреть, где сейчас была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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