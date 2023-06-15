Россия атакует южные регионы беспилотниками — ОК Юг
Российская Федерация атакует украинские города и поселки беспилотниками.
Об этом в ночь на 15 июня сообщили в Оперативном командовании Юг в Facebook.
— Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара. Силы обороны работают, — говорится в сообщении.
В ОК Юг призвали быть граждан сознательными относительно ситуации и не пренебрегать собственной безопасностью. Тем самым военные посоветовали перейти в укрытие или воспользоваться правилом “двух стен”.
— Не мешайте боевой работе, не ориентируйте врага, берегите себя и близких, — сообщили в ОК Юг.
Напомним, в ночь на 15 июня в ряде городов Украины прогремели взрывы.
Посмотреть, где сейчас была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк