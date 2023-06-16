СБУ объявила подозрения пропагандистам канала Таврия, созданного во время оккупации Херсона

Служба безопасности Украины объявила подозрения восьми российским пропагандистам, которые запускали в Херсоне телеканал Таврия. Они подозреваются в создании организованной преступной группы для ведения информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором.

Это опубликовано на официальном ресурсе Офиса генерального прокурора Украины. Согласно указанным сведениям, подозрения объявлены заочно семерым украинцам и одному россиянину.

По данным из открытых источников, Евгений Брыков возглавлял орган управления информационно-медийной сферы в оккупационной администрации Херсонской области. Исмаил Абдуллаев был директором телеканала Таврия.

Анна Коробова была главным редактором канала, Руслан Вознесенский — оператором, Юлия Сипко — ведущей, Даниил Санитар и Ольга Тетеря — журналистами. Россиянин Александр Малькевич – организатором создания пропагандистских медиа в Херсоне.

По информации следствия, военно-политическое руководство РФ разработало план по созданию на подконтрольных территориях, в частности, в Херсонской области, структуры для дальнейшего развития пропагандистских медиа.

Россия привлекла для этого своего гражданина Александра Малькевича, который возглавляет телеканал Санкт-Петербург и является заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

На базе филиала общественного вещателя Скифия пропагандисты создали канал Таврия с пророссийскими новостями. Исмаил Абдуллаев ранее руководил пропагандистской телекомпанией Оплот.

Согласно действующему законодательству, им грозит тюремное заключение на срок от 10 до 12 лет и конфискация имущества — это предусмотрено санкциями части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Источник : Офис генпрокурора

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