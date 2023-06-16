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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей

Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Обновлено в 16:50. По состоянию на 16:00 количество пострадавших от ракетной атаки на Киевщину возросло до семи. Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

– Семь человек обратились к врачам. Сразу хочу успокоить — травмы у них достаточно легкие, нет тяжелых. Но хочу отметить, что среди пострадавших двое детей. Самой маленькой четыре года, и мальчик 13 лет. Хочу отметить, что парень во время воздушной атаки спустился в подвал, к сожалению, обломок российской ракеты попал в этот дом, – сказал Небытов.

Обновлено в 14:00. Среди пострадавших двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждено более 30 домов.

– Начался пожар. На месте работают полиция, медики и ГСЧС.

Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, – написал он в своем Telegram.

Обстрел Киевщины, есть раненые — первые подробности

Фото: Андрей Небытов

В Офисе генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По данным следствия, вооруженные силы страны-агрессора совершили очередную ракетную атаку на Киевщину. Пострадала 82-летняя женщина. Также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге.

Обстрел Киевщины, есть раненые — первые подробности

Фото: Офис генпрокурора

На местах работают прокуроры, эксперты, сотрудники полиции, СБУ и ГСЧС.

Напомним, 16 июня, в день визита в Киев африканских лидеров, армия РФ обстреляла столицу баллистическими и крылатыми ракетами типа Калибр.

Сначала около 10:50 на Север с Черного моря направились Калибры, а уже в половине двенадцатого в Воздушных силах сообщили об обстреле Киева и области баллистическими ракетами.

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Война в Украине, Киевская область, Ракетные удары России
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