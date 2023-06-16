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Юлия Захарченко, редактор ленты

В районе Токмака Запорожской области прогремело по меньшей мере четыре взрыва

Вибух
Фото: Pexels

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремело по меньшей мере четыре мощных взрыва.

Об этом сообщают мониторинговые паблики и Telegram-каналы. Пока неизвестно, есть ли потери у российских войск.

— В районе Токмака — четыре приветствия для россиян. Прожаривание продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Україна-Росія
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