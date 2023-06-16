В районе Токмака Запорожской области прогремело по меньшей мере четыре взрыва
В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремело по меньшей мере четыре мощных взрыва.
Об этом сообщают мониторинговые паблики и Telegram-каналы. Пока неизвестно, есть ли потери у российских войск.
— В районе Токмака — четыре приветствия для россиян. Прожаривание продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк