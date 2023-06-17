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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку

дівчина
Фото: Unsplash

Работники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю в Сумах 14 июня.

Пресс-служба ГБР сообщила, что правоохранителю сообщили о подозрении. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

По предварительной информации, 15-летняя девушка в интернете познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться.

— На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем, они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и произошел половой контакт, — сообщили в ГБР.

Работники ГБР установили, что мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на учебу в один из вузов.

Сейчас один фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

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Источник: ГБР
ГБР, Изнасилование, правоохоронці, Суми
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