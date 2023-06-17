Обворовали иностранцев на 1 млн грн: полиция разоблачила преступную организацию

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая вывела почти миллион гривен со счетов иностранцев, используя фишинговые ссылки.

В Нацполиции сообщили, что пятеро мужчин использовали ссылки на фишинговые сайты, интерфейс которых был похож на популярные торговые интернет-площадки.

Преступники искали продавцов товаров и присылали им ссылки якобы для оформления доставки и оплаты за товар. Номер, CVV-код и срок действия банковской карты, которые потерпевшие вводили на фишинговых сайтах, автоматически становились известны фигурантам.

— Собранные сведения организатор схемы передавал исполнителям, которые привязывали эти данные к платежным системам. В дальнейшем, используя технологию NFC, злоумышленники покупали различные гаджеты в магазинах Киева, рассчитываясь за покупки деньгами со счетов потерпевших, — отметили в Нацполиции.

Установлено, что мошенническая схема была направлена на иностранных граждан. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет около 1 млн грн.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов на территории Киева и Черниговской области. Были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также товары, полученные противоправным путем.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража), ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) УК Украины. Фигурантам объявили о подозрении.

За содеянное им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Нацполиция

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