В Швейцарии загорелся и упал воздушный шар — 7 пострадавших

В субботу утром, 17 июня, в швейцарской коммуне Хюненберг во время взлета загорелся и упал воздушный шар. Из-за этого пострадали семь человек.

Об этом сообщает 24 heures.

Как проинформировала местная прокуратура, в результате инцидента четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 62 лет получили ранения. У трех из них – серьезные ожоги.

Прибывшие на место падения спасатели быстро потушили пожар. Пострадавшие службой скорой помощи и частными лицами были госпитализированы в больницу.

Причина аварии пока неизвестна. Об инциденте проинформирована Федеральная прокуратура Швейцарии.

К слову, в ущелье у города Гвадалахара на западе Мексики были обнаружены 45 мешков с останками человеческих тел.

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