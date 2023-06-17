В оккупированном Бердянске сообщают о пожаре в порту

В порту Бердянска сообщают о пожаре в субботу, 17 июня.

В Бердянской городской военной администрации отметили, что об этом информируют жители временно оккупированного россиянами города в Запорожье.

— Надеемся впоследствии получить хорошие новости от наших воинов или подполья, — написали в МВА.

Бердянские Telegram-каналы публикуют видео пожара и пишут, что о том, что именно горит — неизвестно, но пожар рядом с позициями российских оккупантов.

8 июня сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, который использовали российские оккупанты.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал видео, на котором можно увидеть, как вверх поднимается черный густой дым.

Источник: Бердянская МВА

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