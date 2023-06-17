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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В оккупированном Бердянске сообщают о пожаре в порту

Бердянськ пожежа у порту

В порту Бердянска сообщают о пожаре в субботу, 17 июня.

В Бердянской городской военной администрации отметили, что об этом информируют жители временно оккупированного россиянами города в Запорожье.

— Надеемся впоследствии получить хорошие новости от наших воинов или подполья, — написали в МВА.

Бердянские Telegram-каналы публикуют видео пожара и пишут, что о том, что именно горит — неизвестно, но пожар рядом с позициями российских оккупантов.

8 июня сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, который использовали российские оккупанты.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал видео, на котором можно увидеть, как вверх поднимается черный густой дым.

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Источник: Бердянская МВА

Бердянск, Война в Украине, Запорожская область, Пожар
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