Купалась в местном пруду: на Харьковщине утонул 12-летний ребенок
В Первомайском Харьковской области во время купания в пруду утонула 12-летняя девочка.
Как сообщили в полиции, очевидцы пытались спасти ребенка до приезда медиков, но все усилия оказались напрасными.
— Со слов свидетелей, 12-летняя девочка ушла под воду во время плавания. Очевидцы вытащили ребенка на берег, делали ей сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков, но спасти ее не удалось, — отметили в полиции.
Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в полицию 18 июня от врачей скорой помощи.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Лозовского РВП и работники ювенальной превенции.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.
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