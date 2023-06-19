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Валентина Чорна, редактор ленты

Купалась в местном пруду: на Харьковщине утонул 12-летний ребенок

водойма, рятувальний круг
Фото: Pixabay

В Первомайском Харьковской области во время купания в пруду утонула 12-летняя девочка.

Как сообщили в полиции, очевидцы пытались спасти ребенка до приезда медиков, но все усилия оказались напрасными.

— Со слов свидетелей, 12-летняя девочка ушла под воду во время плавания. Очевидцы вытащили ребенка на берег, делали ей сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков, но спасти ее не удалось, — отметили в полиции.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в полицию 18 июня от врачей скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Лозовского РВП и работники ювенальной превенции.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Недавно в водоеме на Белоцерковщине Киевской области утонул 10-летний мальчик.

Пятиклассник пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел ко дну.

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дівчина

Полиция, Харьковская область
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