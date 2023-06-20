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Нанес 27 ударов ножом бывшей девушке: во Львове вынесли приговор парню за убийство Дарьи Косенок

Нанес 27 ударов ножом бывшей девушке: во Львове вынесли приговор парню за убийство Дарьи Косенок
Фото: Факти ICTV

Во Львове вынесли приговор Нестору Литвинчуку, которому присудили пожизненное лишение свободы за убийство Дарьи Косенок в 2021 году. Пара ранее встречалась, но потом студентка разорвала отношения. Он пригласил бывшую девушку на съемную квартиру, где нанес ей 27 ножевых ударов.

Об этом заявил адвокат Игорь Акер, который представлял в суде отца погибшей девушки, в комментарии украинским журналистам.

Приговор вынес Лычаковский районный суд Львова 19 июня. Нестор Литвинчук должен выплатить семье Дарьи 861 тыс. грн морального ущерба.

Убийство Дарьи Косенок произошло в 2021 году. Нестор и Дарья встречались, но потом девушка разорвала отношения.

Утверждается, что два года назад мужчина арендовал квартиру на улице Лычаковской во Львове и пригласил туда бывшую девушку. Там Литвинчук напал с ножом на студентку, нанеся жертве удары.

Нестор Литвинчук признался, что заранее готовился убить девушку. Адвокат Игорь Акер рассказал, что подсудимый принес на указанную квартиру нож. В поисковике его телефона обнаружили, что Нестор искал, как совершить убийство, какое наказание предусмотрено, как избежать ответственности, утверждает адвокат.

Во время следствия Литвинчук не признавал свою вину. Однако в суде Нестор прочитал по бумажке, что признает вину и искренне раскаивается. Адвокаты парня пытались смягчить наказание и просили переквалифицировать статью обвинения. Они утверждали, что 27 ножевых ранений — это не свидетельство особой жестокости.

Стоит отметить, что приговор еще не вступил в законную силу, поэтому его могут обжаловать в суде с помощью апелляции.

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Источник: Zaxid.net
Война в Украине, Убийство, Львов, Смерть, Суд
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