После подрыва Каховской ГЭС установили местонахождение более 200 пропавших людей

Установлено местонахождение более 200 пропавших без вести лиц в результате экологической катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На горячую линию уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, поступают обращения о людях, с которыми потеряна связь из-за террористического акта России на гидроэлектростанции.

По данным Минреинтеграции, сейчас в call-центр поступило 311 обращений. Около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей. Пропавшими без вести в результате подрыва плотины все еще считаются 109 человек, дела в отношении которых переданы в Национальную полицию для проведения розыска и следственных действий.

Если ваш близкий человек пропал без вести при особых обстоятельствах, нужно сообщить на горячую линию уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: 0(800)-339-247. Жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: +38 (095) 896-04-21.

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