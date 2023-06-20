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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Убил годовалую дочь и пытался забить сына: мужчину приговорили к пожизненному

в'язниця
Фото: Unsplash

Жителя Черниговщины приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство годовалого ребенка и покушение на убийство двухлетнего сына.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Ювенальные прокуроры в суде всех инстанций доказали, что в октябре 2015 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего хозяйства ударил младенца головой о крыльцо дома. От травм годовалая девочка умерла.

После этого он пытался убить своего двухлетнего сына, нанеся удары руками и ногами. Это повлекло переломы конечностей и закрытую черепно-мозговую травму у ребенка. Мальчика без сознания он оставил замерзать на улице. Тяжелораненного сына нашла мать и медики успели спасти ему жизнь.

— Несмотря на то, что осужденный отрицал свою вину, подавая кассационные жалобы, ювенальные прокуроры предоставили в суд неопровержимые доказательства совершения особо тяжких преступлений, — сообщили в ОГУ.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отклонил доводы стороны защиты и оставил в силе решение Черниговского апелляционного суда, которым к пожизненному лишению свободы осужден житель Черниговщины за убийство годовалой дочери и покушение на убийство двухлетнего сына (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК Украины).

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Источник: Офис генпрокурора
Убийство, Офис генпрокурора, Суд
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