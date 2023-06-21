Фиксировалось движение дронов: в Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области в ночь на 21 июня прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед сообщениями о взрывах была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ заявлялось, что в области было зафиксировано движение вражеских дронов типа Shahed.
Сейчас представители войск или власти не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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