Фиксировалось движение дронов: в Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области в ночь на 21 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед сообщениями о взрывах была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ заявлялось, что в области было зафиксировано движение вражеских дронов типа Shahed.

Сейчас представители войск или власти не комментировали информацию о взрывах.

Посмотреть, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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