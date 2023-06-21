Адские страсти на Киевщине: мужчина уничтожил авто знакомого из-за ревности
В Борисполе 19-летний правонарушитель из-за ревности облил Volkswagen легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления.
Об этом в Telegram сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.
Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить автомобиль знакомого из-за конфликта в отношениях. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 2700 патронов разного калибра.
Полиция задержала злоумышленника и поместила в изолятор временного содержания.
В настоящее время двум фигурантам объявили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
К слову, ранее Небитов сообщал, что житель одного из сел Броварского района больше года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки.
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