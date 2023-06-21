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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Адские страсти на Киевщине: мужчина уничтожил авто знакомого из-за ревности

Адские страсти на Киевщине: мужчина уничтожил авто знакомого из-за ревности

В Борисполе 19-летний правонарушитель из-за ревности облил Volkswagen легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места совершения преступления.

Об этом в Telegram сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить автомобиль знакомого из-за конфликта в отношениях. Также во время обыска правоохранители обнаружили более 2700 патронов разного калибра.

Полиция задержала злоумышленника и поместила в изолятор временного содержания.

В настоящее время двум фигурантам объявили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, ранее Небитов сообщал, что житель одного из сел Броварского района больше года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки.

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