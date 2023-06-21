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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Поставлял украинское сырье для производства Калибров. СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху

Поставлял украинское сырье для производства Калибров. СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении подсанкционному олигарху из России Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области.

– Редкие минералы с месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана, – отмечается в сообщении.

Именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них — производители крылатых ракет Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

По материалам СБУ, в начале февраля этого года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании.

По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, воюющих против Украины.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве во избежание санкций.

Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

– Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины, – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

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Поставлял украинское сырье для производства Калибров. СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху

Источник: СБУ
Днепропетровская область, Російська агресія, Росія, СБУ
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