В Сумской области прогремели взрывы во время атаки БпЛА

В Сумской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины перед сообщениями о взрывах писали, что враг выпустил вражеские беспилотники типа Shahed в Сумскую и другие области Украины.

Пока информацию о взрывах не комментировали ни военные, ни представители власти.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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