В Сумской области прогремели взрывы во время атаки БпЛА
В Сумской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины перед сообщениями о взрывах писали, что враг выпустил вражеские беспилотники типа Shahed в Сумскую и другие области Украины.
Пока информацию о взрывах не комментировали ни военные, ни представители власти.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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