Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области, среди раненых ребенок

Оккупационные войска Российской Федерации около 21:20 21 июня нанесли удары по частному сектору Покровска, что в Донецкой области.

Как сообщил Суспільному начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, в результате атаки РФ есть раненые, среди них — ребенок.

— Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек получил испуг, — заявил он.

По словам Добряка, населенный пункт, вероятно, обстреляли крылатой ракетой.

Сейчас представители власти области, как то начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко, или представители войск ВСУ, не комментировали информацию об обстреле Россией Покровска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Смотреть, где в Украине включили сирены воздушной тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Источник : Суспільне

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