Под видом фондовой биржи выманивали деньги. В Харькове СБУ разоблачила мошеннический колл-центр
В Харькове киберспециалисты Службы безопасности и сотрудники Нацполиции остановили мошенников, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги граждан.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Как выяснили следователи, ежемесячно дельцы выманивали у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений.
Для поиска потенциальных инвесторов злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке.
Для своих клиентов дельцы создавали электронные персональные кабинеты, в которых демонстрировали постоянный рост акций и предлагали увеличить инвестиции.
– Чтобы убедить людей вкладывать деньги в фондовые проекты, операторы колл-центра применяли различные методы психологического воздействия и пытались манипулировать вкладчиками, – говорится в сообщении.
По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, которые решили заработать на преступной схеме.
Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.
На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
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