В Харькове перед началом тревоги прозвучали взрывы перед началом тревоги

В Харькове без включенных сирен прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сразу после взрывов в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Харьковской и ряде других областей тревога была объявлена из-за ракетной опасности. Впоследствии сообщили, что в северных регионах существует угроза применения баллистического вооружения.

Узнать, где сейчас была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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