В Харькове перед началом тревоги прозвучали взрывы перед началом тревоги
В Харькове без включенных сирен прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сразу после взрывов в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Харьковской и ряде других областей тревога была объявлена из-за ракетной опасности. Впоследствии сообщили, что в северных регионах существует угроза применения баллистического вооружения.
Узнать, где сейчас была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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