В Кременчуге после сирен прозвучали взрывы после сирен
В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В местных Telegram-каналах сообщалось, что взрыв было слышно даже в Полтаве.
Перед этим в Воздушных силах сообщали, что в Полтавской области воздушная тревога была объявлена из-за ракетной опасности, а впоследствии — из-за опасности применения врагом баллистического вооружения.
Сейчас власти Кременчуга или области не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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