В Кременчуге после сирен прозвучали взрывы после сирен

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В местных Telegram-каналах сообщалось, что взрыв было слышно даже в Полтаве.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что в Полтавской области воздушная тревога была объявлена из-за ракетной опасности, а впоследствии — из-за опасности применения врагом баллистического вооружения.

Сейчас власти Кременчуга или области не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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