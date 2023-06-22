Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру

Вивозив з України сировину для Росатома
Фото: СБУ

Следователи СБУ установили, что российский миллиардер Сергей Кабаргин через подконтрольное в Украине АО Кировоградское рудоуправление, где добывают редкие породы глины, в частности огнеупорной классификации, вывозил в РФ стратегическое сырье для Росатома.

Эта порода — необходимая составляющая для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

По указанию олигарха горные породы поставлялись якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры Росатома и Лукойла.

Поставки происходили через компанию Кабаргина в России — Боровичский комбинат огнеупоров.

Установлено также, что значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом заводе из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основе собранных доказательств СБУ заочно объявила российскому миллиардеру подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В спецслужбе напомнили, что в сентябре 2022 года наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности Кировоградского рудоуправления на 500 млн грн.

Накануне Служба безопасности Украины объявила подозрение подсанкционному олигарху из России Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Предприятия российского военно-промышленного комплекса использовали это сырье для производства крылатых ракет Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

Источник: СБУ
Кировоградская область, Російська агресія, Росія, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг проводит ротацию войск. Череватый объяснил уменьшение интенсивности боев под Бахмутом
Російські танки, техніка РФ
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
Эстония выделила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
РФ ударила по дому в Херсоне: ранены местные и волонтеры из Ровно
Швидка допомога
Энергоатом просит ограничить лицензионные условия эксплуатации блоков оккупированной ЗАЭС
Окупанти на ЗАЕС
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь