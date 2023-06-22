Вывозил из Украины сырье для Росатома: СБУ объявила подозрение российскому миллиардеру

Следователи СБУ установили, что российский миллиардер Сергей Кабаргин через подконтрольное в Украине АО Кировоградское рудоуправление, где добывают редкие породы глины, в частности огнеупорной классификации, вывозил в РФ стратегическое сырье для Росатома.

Эта порода — необходимая составляющая для строительства и ремонта технологических помещений на потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

По указанию олигарха горные породы поставлялись якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры Росатома и Лукойла.

Поставки происходили через компанию Кабаргина в России — Боровичский комбинат огнеупоров.

Установлено также, что значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом заводе из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основе собранных доказательств СБУ заочно объявила российскому миллиардеру подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В спецслужбе напомнили, что в сентябре 2022 года наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности Кировоградского рудоуправления на 500 млн грн.

Накануне Служба безопасности Украины объявила подозрение подсанкционному олигарху из России Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Предприятия российского военно-промышленного комплекса использовали это сырье для производства крылатых ракет Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

Источник : СБУ

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