Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV
Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Съемочная группа Фактов ICTV стала свидетелями очередного обстрела Херсона – во время съемок сюжета о работе комиссии, которая обследует жилые дома после потопа из-за подрыва Каховской ГЭС.
Один из снарядов попал во двор многоэтажки. Как рассказала Фактам ICTV жительница дома, которая во время обстрела была у сестры, в доме выбило окна, осколками изуродовало технику на кухне.
– Окон нет, побило холодильник, бойлер побило. Буду пока жить у сестры, а что делать, – говорит Екатерина.
Как сообщил Фактам ICTV представитель ОВА Александр Толоконников, двое жителей дома получили осколочные ранения.
Он добавил, что еще двух волонтеров ранило возле Антоновки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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