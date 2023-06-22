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Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV

Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые

Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Фото: Факти ICTV
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Фото: Факти ICTV
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Фото: Факти ICTV
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые
Журналисты Фактов ICTV стали свидетелями обстрела жилых домов Херсона: есть раненые

Съемочная группа Фактов ICTV стала свидетелями очередного обстрела Херсона – во время съемок сюжета о работе комиссии, которая обследует жилые дома после потопа из-за подрыва Каховской ГЭС.

Один из снарядов попал во двор многоэтажки. Как рассказала Фактам ICTV жительница дома, которая во время обстрела была у сестры, в доме выбило окна, осколками изуродовало технику на кухне.

– Окон нет, побило холодильник, бойлер побило. Буду пока жить у сестры, а что делать, – говорит Екатерина.

Как сообщил Фактам ICTV представитель ОВА Александр Толоконников, двое жителей дома получили осколочные ранения.

Он добавил, что еще двух волонтеров ранило возле Антоновки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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