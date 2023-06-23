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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время ракетной опасности в Запорожье прогремел взрыв

Х-555
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Запорожье существует опасность ракетного удара. Это вызвано, в частности, активностью вражеской тактической авиации, а именно российских Ту-95МС.

Впоследствии в городе прогремели дополнительные взрывы. Сообщается о по меньшей мере трех взрывах.

По предварительной информации, которая требует дополнительного подтверждения, Россия также обстреливает Запорожье из ракет С-300.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Ракетные удары России
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