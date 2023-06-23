Во время ракетной опасности в Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Запорожье существует опасность ракетного удара. Это вызвано, в частности, активностью вражеской тактической авиации, а именно российских Ту-95МС.
Впоследствии в городе прогремели дополнительные взрывы. Сообщается о по меньшей мере трех взрывах.
По предварительной информации, которая требует дополнительного подтверждения, Россия также обстреливает Запорожье из ракет С-300.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
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