В Скадовске прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Перед этим на Херсонщине была объявлена воздушная тревога.

Сейчас власти города, оккупационные администрации или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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