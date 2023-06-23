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Илья Нежигай, редактор ленты

В Скадовске прогремели взрывы: что известно

вибух
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Перед этим на Херсонщине была объявлена воздушная тревога.

Сейчас власти города, оккупационные администрации или военные не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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В Скадовске прогремели взрывы: что известно

Война в Украине, Взрыв, Скадовск, Херсонская область
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