В Скадовске прогремели взрывы: что известно
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области был слышен взрыв.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Перед этим на Херсонщине была объявлена воздушная тревога.
Сейчас власти города, оккупационные администрации или военные не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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