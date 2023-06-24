Россия обстреливает Харьков — ОВА

Россия обстреливает Харьков, в городе раздаются взрывы.

Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Информацию о взрывах подтвердил как глава ОГА Олег Синегубов, так и мэр Харькова Игорь Терехов.

— Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары, — написал Синегубов.

Терехов, в свою очередь, подтвердил, что в городе раздаются взрывы.

Около 3:20 в Харькове прогремели новые взрывы.

Мэр города сообщил, что по предварительной информации оккупанты били ракетами С-300.

— По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно — ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС, — написал он.

По имеющейся информации, пострадавших нет, добавил он.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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