Россия обстреливает Харьков — ОВА
Россия обстреливает Харьков, в городе раздаются взрывы.
Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Информацию о взрывах подтвердил как глава ОГА Олег Синегубов, так и мэр Харькова Игорь Терехов.
— Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары, — написал Синегубов.
Терехов, в свою очередь, подтвердил, что в городе раздаются взрывы.
Около 3:20 в Харькове прогремели новые взрывы.
Мэр города сообщил, что по предварительной информации оккупанты били ракетами С-300.
— По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно — ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС, — написал он.
По имеющейся информации, пострадавших нет, добавил он.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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