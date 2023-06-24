В Кременчуге прогремели взрывы: что известно
В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные сообщества в соцсетях.
— Были слышны взрывы. Будьте в укрытиях. Сохраняйте спокойствие. Ждем официальную информацию, — говорится в сообщении одного из местных Telegram-каналов.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что крылатые ракеты направляются в направлении Сумской и Полтавской областей.
Сейчас власти Полтавской области, военные или представители местного самоуправления не комментировали информацию о взрывах.
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