В Кременчуге прогремели взрывы: что известно

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные сообщества в соцсетях.

— Были слышны взрывы. Будьте в укрытиях. Сохраняйте спокойствие. Ждем официальную информацию, — говорится в сообщении одного из местных Telegram-каналов.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что крылатые ракеты направляются в направлении Сумской и Полтавской областей.

Сейчас власти Полтавской области, военные или представители местного самоуправления не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.