В небо поднялся клуб дыма: в Бердянске сообщают о взрывах
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о взрывах днем 24 июня.
В соцсетях публикуют фото с клубом дыма над городом.
В Telegram-каналах сообщается о возможном попадании по позиции оккупационных российских войск в городе.
Ранее днем 24 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированном Урзуфе, что между Бердянском и Мариуполем, прогремели мощные взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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