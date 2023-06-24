В небо поднялся клуб дыма: в Бердянске сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сообщают о взрывах днем 24 июня.

В соцсетях публикуют фото с клубом дыма над городом.

В Telegram-каналах сообщается о возможном попадании по позиции оккупационных российских войск в городе.

Ранее днем 24 июня советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированном Урзуфе, что между Бердянском и Мариуполем, прогремели мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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