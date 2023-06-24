В Одессе прогремели взрывы во время новой ракетной атаки РФ

В Одессе во время российской ракетной атаки прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона, что стоит перейти в укрытие.

По предварительной информации, в Одессе работала противовоздушная оборона.

Пока власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Посмотреть, где в Украине работает сигнал воздушной тревоги можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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