В Одессе прогремели взрывы во время новой ракетной атаки РФ
В Одессе во время российской ракетной атаки прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона, что стоит перейти в укрытие.
По предварительной информации, в Одессе работала противовоздушная оборона.
Пока власти города или области не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где в Украине работает сигнал воздушной тревоги можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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