В Черкасской области прогремели взрывы: работает ПВО
В Черкасской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По предварительной информации, в Черкасской области работают силы противовоздушной обороны.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о воздушной угрозе для жителей Черкасской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко