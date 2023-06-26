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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Краматорске прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Краматорске прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Фото: Факти ICTV

В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей. Пока неизвестно, что взорвалось в Краматорске.

Взрывы в Краматорске Донецкой области 26 июня 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Краматорск
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