В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Предварительно, существует угроза от ударных дронов. Пока неизвестно, что именно взорвалось в Полтавской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.