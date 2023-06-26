Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Предварительно, существует угроза от ударных дронов. Пока неизвестно, что именно взорвалось в Полтавской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко