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Выстрелил прямо из окна: в Ивано-Франковске злоумышленник ранил посетителя спортивного клуба

поліція

В понедельник, 26 июня, в Ивано-Франковске злоумышленник выстрелил из окна и ранил человека.

Сообщение о выстрелах на улице Симоненко поступило правоохранителям в 17:20.

— Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу, — сообщил начальник областной полиции Сергей Беспалько.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

Для поиска подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках.

Чрезвычайная ситуация произошла с 46-летним жителем Броварского района. Он взял в руки опасный предмет и выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.

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Фото: полиция Ивано-Франковской области

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Ивано-Франковск, Полиция
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