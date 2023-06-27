Выстрелил прямо из окна: в Ивано-Франковске злоумышленник ранил посетителя спортивного клуба
В понедельник, 26 июня, в Ивано-Франковске злоумышленник выстрелил из окна и ранил человека.
Сообщение о выстрелах на улице Симоненко поступило правоохранителям в 17:20.
— Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу, — сообщил начальник областной полиции Сергей Беспалько.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
Для поиска подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции.
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
Источник: полиция Ивано-Франковской области
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