Сожгла и сбросила в болото: на Киевщине женщина убила родственника из-за долга

На Киевщине 28-летняя женщина из-за денежного долга убила своего родственника, а тело закопала.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Женщина призналась, что из-за долга произошла словесная перепалка с 26-летним мужчиной. По ее словам, он ее начал оскорблять и обзывать.

— Слово за слово, он начал беситься, ко мне “прыгать”. Говорю, пойдем на берег — поговорим, научу тебя уму-разуму. Он начал обзывать и оскорблять. Ну так случилось, что в состоянии аффекта, злости облила его бензином, — рассказала женщина следователям.

После того, как облила мужчину, подожгла спичку и бросила на него. Злоумышленница потушила пламя, мужчина еще подавал признаки жизни — хрипел. Но впоследствии умер, и она перетащила тело в ближайший водоем.

Чтобы скрыть преступление, женщина положила погибшего в багажник автомобиля и вывезла его в отдаленную лесополосу, где и похоронила.

Сейчас суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей — ей грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное.

Фото: Андрей Небытов

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