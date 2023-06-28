Взрыв в Запорожье после пуска ракет Россией: что известно

В Запорожье во время ракетной атаки РФ прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного из города.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупреждали о том, что в направлении Запорожья летят российские ракеты.

Пока власти или военные не комментировали информацию о взрыве.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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