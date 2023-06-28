Взрыв в Запорожье после пуска ракет Россией: что известно
В Запорожье во время ракетной атаки РФ прогремел взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного из города.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупреждали о том, что в направлении Запорожья летят российские ракеты.
Пока власти или военные не комментировали информацию о взрыве.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 489-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко