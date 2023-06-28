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Николаевскому экс-прокурору Герману за госизмену суд дал пожизненное

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Фото: Офис генпрокурора

Суд в Одессе на заседании 28 июня признал бывшего главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа виновным в сотрудничестве с российскими спецслужбами и приговорил за госизмену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона просили максимально возможное наказание. Суд их требования полностью удовлетворил, учитывая доводы и позиции обеих сторон.

В частности, в суде было доказано, что в начале марта 2022 года Герман пошел на сотрудничество с врагом, передавал ФСБ информацию военного и оперативно-служебного характера о текущей ситуации в Николаеве и области, а также корректировал удары РФ по гражданским и военным объектам на Николаевщине.

По данным СМИ, после оглашения приговора его забросали сырыми яйцами.

Экс-главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа задержали 4 апреля 2022 года, с 6 апреля он находится в СИЗО.

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Николаевскому экс-прокурору Герману за госизмену суд дал пожизненное

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Державна зрада, Николаев, Николаевская область, Офис генпрокурора, Суд
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