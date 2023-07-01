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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, пострадала семья с ребенком

Вибух
Фото: Факти ICTV

Российские оккупационные войска нанесли удары по жилому дому в Антоновке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

По его словам, в результате обстрела жилья пострадала семья с ребенком.

— У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получили 79-летний мужчина и 42-летняя женщина, — сообщил Прокудин.

Начальник ОВА говорит, что всех пострадавших госпитализировали, а врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 30 июня российские оккупанты также атаковали Херсон и Михайловку Новоалександровской общины. В результате этой утренней атаки были ранены два человека.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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