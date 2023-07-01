Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, пострадала семья с ребенком

Российские оккупационные войска нанесли удары по жилому дому в Антоновке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

По его словам, в результате обстрела жилья пострадала семья с ребенком.

— У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получили 79-летний мужчина и 42-летняя женщина, — сообщил Прокудин.

Начальник ОВА говорит, что всех пострадавших госпитализировали, а врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 30 июня российские оккупанты также атаковали Херсон и Михайловку Новоалександровской общины. В результате этой утренней атаки были ранены два человека.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

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